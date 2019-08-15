Xiaomi отримала дозвіл на продаж другого 5G-смартфона

“Китайський виробник електроніки Xiaomi отримав необхідні ліцензії й дозволи для продажу другого 5G-смартфона”, - йдеться у повідомленні.

За даними порталу, другий смартфон п'ятого покоління Xiaomi буде варіантом Xiaomi Mi 9.

Раніше оператор зв'язку China Unicom повідомив у соцмережах, що другий пристрій матиме назву “Mi 9S”, однак, пост згодом був видалений, а у Xiaomi не підтвердили назву другого смартфона з підтримкою 5G.

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Зазначається, що китайська компанія представила свій перший 5G-смартфон Mi MIX 3 5G ще у лютому цього року.