WhatsApp припинив роботу на старих версіях Android та iOS

WhatsApp більше не випускатиме оновлення для застарілих операційних систем Android та iOS.

Про це повідомляє Akket.com.

Випускати оновлення для старих версій ОС більше не будуть, а всі версії, що вже існують будуть відключені від серверів.

Це означає, що до установки на смартфон новішої ОС не вийде яким-небудь чином використовувати WhatsApp. Пов'язано це в першу чергу з тим, що старі платформи недостатньо добре захищені, у зв'язку з чим розробники не можуть забезпечити високий рівень безпеки особистих даних.

Ще одна причина полягає в тому, що поступово цей месенджер переходить на нові API, а підтримки таких в старих платформах просто немає. Саме тому вже починаючи з 1 лютого 2020 року можливості використовувати дане ПО позбудуться власники смартфонів на базі Android 2.3.7 і iOS 7, або ж будь-яких інших старіших.

До 1 лютого 2020 року у користувачів старих мобільних пристроїв є можливість зберегти і перенести всю свою переписку на новий мобільний пристрій, тоді як потім зробити це буде неможливо.

Також стало відомо про те, що вже 31 грудня 2019 року цей месенджер перестане працювати якимось чином на всіх версіях платформи Windows Phone.