До назв Instagram та WhatsApp додадуть уточнення "from Facebook"

До назви Instagram і WhatsApp тепер додадуть приставку from Facebook.

Про це повідомляє The Information.

Зазначається, що назви зміняться в самих додатках і в магазинах Apple і Google Play. На екрані ж телефонів додатки залишатимуться без позначки "from Facebook".

Таким чином Facebook хоче показати приналежність додатків до компанії і підвищити репутацію соціальних мереж на тлі останнім часом частих інцидентів щодо витоку персональних даних.

Нагадаємо, Федеральне відомство у справах юстиції Німеччини оштрафувало компанію Facebook на суму у понад 2 мільйони доларів через те, що соцмережа не надала повної інформації щодо нелегального контенту на власній платформі.