Вчена з України увійшла до рейтингу інноваторів за версією журналу MIT Technology Review

Ольга Дудченко з України увійшла до рейтингу інноваторів «35 до 35», який щорічно складає журнал MIT Technology Review Массачусетського технологічного інституту (США).

Про це повідомляється на сайті видання.

Як зазначається, 34-річна Дудченко є випускницею Медичного коледжу Бейлора й Університету Райса. Вона створила спосіб швидкого визначення послідовності геному.

«Сучасні секвенувальні машини працюють дуже швидко, зчитуючи ДНК арахісу, баклажана або броненосця за два дні. Але те, що вони видають, — це мільярди неорганізованих фрагментів коду ДНК. Ольга Дудченко допомогла поєднати ці шматочки в правильному порядку, щоб виявити фактичний геном — швидше і дешевше», - йдеться у публікації.

Як зазначається, Дудченко використовує Hi-C - метод, спочатку розроблений для вивчення того, як складаються хромосоми, щоб показати, які фрагменти ДНК знаходяться фізично близько один до одного. У поєднанні з методами й алгоритмами Дудченко він допомагає спростити складання геномів.

Наприкінці 2018 року Дудченко та її колеги поділилися першими результатами свого «ДНК-зоопарку», в якому вже є наскрізні послідовності хромосом для більш ніж 50 видів, включаючи гепарда, червону панду і бразильського дикобраза. З огляду на те, що в сучасному світі ці види тварин все більше стають схильними до вимирання, одного разу їх ДНК може стати єдиним, що від них залишиться.

Перед вченими тепер стоїть завдання охарактеризувати геном кожного виду на Землі. Зоопарк ДНК, де Дудченко називають «головним зоологом», публікує нові дані щотижня.

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Як відомо, MIT Technology Review з 1999 року щорічно випускає рейтинг інноваторів. «35 до 35» являє собою список вчених молодше 35 років, які зробили значний внесок у науку. Це можуть бути представники різних сфер, починаючи з біології та закінчуючи комп'ютерними науками.

Фото: MIT Technology Review