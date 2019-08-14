Вчені зафіксували загадкові спалахи чорної діри у нашій галактиці

Група астрономів опублікувала дослідження, згідно з яким у квітні та травні на найближчій до Землі чорній дірі зафіксували найяскравіші спалахи.

Про це пише НВ.

Досі чорні діри мають лише теоретичні докази свого існування, і досліджувати хоча б одну з них на практиці поки неможливо, оскільки вони розташовані занадто далеко. Проте, пару місяців тому астрономи, які працюють над проектом Event Horizon Telescope, опублікували фото тіні чорної діри в центрі галактики M87.

Вчені припускають, що подібно до спалахів на Сонці, чорні діри також випускають радіоактивні хвилі енергії, які ми можемо засікти і дізнатися за допомогою них більше про природу виникнення і розвиток чорних дір.

Такі спалахи нещодавно виявили астрономи з Європейської Південної Обсерваторії. Причому, це були не просто спалахи, а найяскравіші спалахи від чорних дір, які коли-небудь фіксували вчені.

Як пише CNN, за допомогою групи телескопів VLT у чилійській пустелі Атакама та обсерваторії Кека на Гавайських островах група астрономів засікла найяскравіші спалахи надмасивної чорної діри Стрілець А* у центрі Чумацького Шляху. Ця чорна діра є найближчою до нашої Сонячної системи, і відстань до неї становить приблизно 26 тис. світлових років.

Попри те, що величезна кількість пилу перегороджує земним телескопам вид на Стрілець А*, за кілька ночей у квітні і травні 2019-го астрономи зафіксували найяскравіші спалахи, які коли-небудь випускала ця чорна діра. Днями вчені опублікували своє відкриття в журналі Astrophysical Journal Letters.

Повідомляється, що нещодавні спалахи на Стрільці А* перевершують за показником яскравості попередній історичний рекорд приблизно у два рази. Ці спалахи викликані вивільненням радіації з чорної діри.

Астрономи, які засікли це незвичайне явище спостерігали за чорними дірами протягом багатьох років, але можливо найочікуваніша подія у їхньому житті пройшла всього за декілька миттєвостей під час кількох весняних ночей.

Дослідники мають з'ясувати, що саме стало причиною такого потужного викиду, хоча це може залишитися загадкою назавжди. Як пишуть автори відкриття, "спостереження розсувають межі поточних статистичних моделей чорних дір", і їм потрібно набагато більше даних про зміну яскравості цих незвичайних космічних об'єктів, щоб надати точні відповіді.

Зараз одним з передбачуваних варіантів є фізичні зміни у активності чорної діри, викликані збільшенням кількості матеріалу, які вона поглинає.