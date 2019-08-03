Наслідки забруднення стоками моря в Севастополі видно з космосу - ЗМІ

"Один з найкрасивіших пляжів Криму більше непридатний для відпочинку — вода забруднена нечистотами. Місце викиду нечистот у Блакитній бухті окупованого Севастополя видно навіть ыз космосу. На глибині 36 метрів стався прорив труби глибоководного випуску колекторних очисних споруд "Південні",через що більше 70% неочищених стоків опинилися на поверхні води в прибережній смузі", - йдеться в повідомленні.

Уточнюється, що нечистоти потрапляють у бухту Балаклави.

"Севастопольські вчені заявляють, що потрібне не одне десятиліття, щоб район Блакитної бухти оговтався від екологічної катастрофи. Для цього проблему аварійних скидів слід вирішувати невідкладно", - йдеться у сюжеті місцевого телеканалу «НТС».