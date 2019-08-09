У Швейцарії розробили найменший у світі стент

Дослідники з Федерального інституту технологій у Цюриху розробили найменший у світі стент.

Про це повідомляє Swissinfo з посиланням на самих науковців.

“Науковці з Цюриха розробили найменший у світі стент — у 40 разів менший за попередню модель”, - йдеться у повідомленні.

Як повідомили дослідники з Федерального інституту технологій, новий мікростент має ширину та довжину 0,5 мм.

За словами науковців, нові стенти можна буде використовувати для розширення сечових шляхів у плодів в материнській утробі, якщо їх звуження становитиме загрозу життю.

Сам стент був роздрукований на 3D-принтері.

Зазначається, що спочатку мікростенти будуть протестовані на тваринах.

Фото: Carmela de Marco / ETH Zurich