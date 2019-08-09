У Швейцарії розробили найменший у світі стент
Укрінформ
Дослідники з Федерального інституту технологій у Цюриху розробили найменший у світі стент.
Про це повідомляє Swissinfo з посиланням на самих науковців.
“Науковці з Цюриха розробили найменший у світі стент — у 40 разів менший за попередню модель”, - йдеться у повідомленні.
Як повідомили дослідники з Федерального інституту технологій, новий мікростент має ширину та довжину 0,5 мм.
За словами науковців, нові стенти можна буде використовувати для розширення сечових шляхів у плодів в материнській утробі, якщо їх звуження становитиме загрозу життю.
Сам стент був роздрукований на 3D-принтері.
Зазначається, що спочатку мікростенти будуть протестовані на тваринах.
Фото: Carmela de Marco / ETH Zurich