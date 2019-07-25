В Україні діє 41 кардіоцентр, де можна отримати стентування

В Україні вже працює 41 кардіоцентр, в якому можна отримати екстрене стентування при інфаркті міокарда. Загалом кардіоцентрів у країні 73, в решті тривають роботи з обладнання.

Про це на брифінгу сказала в.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“41 кардіоцентр уже є в експлуатації, вони вже надають допомогу, загалом є 73 центри, решта вже закупили ангіографи, але ще повністю не зробили ремонти” , - сказала Супрун.

Вона зауважила, що запуск кардіоцентрів, тобто завершення встановлення обладнання та ремонт приміщень — відповідальність місцевої влади.

“Там, де працюють кардіоцентри, смертність від інфарктів знизилася на 20%, це суттєва зміна. Нам потрібно, щоб запрацювали всі 73 кардіоцентри”, - наголосила Супрун.

Вона нагадала, що уряд впроваджував програму зі створення кардіоцентрів на умові співфінансування з регіонами. Також через міжнародні організації закуплено 25 тисяч стентів для ургентного стентування.