Продовження реформи: у Супрун розповіли про програму медичних гарантій

У 2020 році має відбутися продовження медичної реформи, зокрема Верховна Рада має ухвалити програму медичних гарантій.

Про це на брифінгу сказав заступник міністра охорони здоров’я Павло Ковтонюк, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Наступного року відбудеться реалізація закону про медичну реформу в повній мірі і запрацює програма медичних гарантій для всіх громадян України. ...Програма медичних гарантій - це вперше в історії інструмент для нас реалізувати право на охорону здоров’я. Це механізм зробити це право в реальності. Буде ухвалено парламентом перший раз програму медичних гарантій. До неї увійдуть медичні послуги за шістьма великими нарямками: це первинна допомога, спеціалізована амбулаторна допомога, спеціалізована стаціонарна або допомога в лікарнях, екстрена допомога, паліативна допомога і реабілітація. У 2020 році лікарні будуть надавати ці послуги за новою моделлю оплати — гроші за пацієнтом”, - сказав Ковтонюк.

Він нагадав, що цей принцип уже запроваджений на первинній ланці. На ланці спеціалізованої допомоги це займе до 2-3 років. Всі послуги по програмі медичних гарантій оплачуватиме Національна служба здоров’я.

Послуги планового лікування можна буде отримати за направленням лікаря, яке буде в електронному вигляді у сімейного лікаря, або від спеціаліста. Направлення буде обов'язковою умовою. Пацієнт може обрати лікарню та лікаря, у яких він отримає послугу планового лікування. Лікарні, які працюватимуть по програмі медичних гарантій, матимуть позначку Національної служби здоров'я та перелік послуг, які покриватимуться програмою медичних гарантій. Планове лікування відбуватиметься за попереднім записом.

Заступник міністра поінформував, що у пацієнта буде можливість повідомити НСЗУ про неякісні послуги, зокрема на гарячу лінію 16-77.

В оплату послуги медичних гарантій входять також лікарські засоби.

“Всі ліки, які необхідні нам у лікарні на ту послугу, яка оплачується НСЗУ і яка надається згідно з Національним переліком лікарських засобів, входять в оплату послуги і обов'язково мають бути надані. Все, що входить у Національний перелік лікарських засобів, ми не повинні купувати”, - сказав Ковтонюк.

Стосовно дороговартісних ліків, наприклад, у лікуванні онкозахворювань, ці препарати централізовано закуповуються на державному рівні і доставляються в лікарні, які мають їх видавати пацієнтам.

Водночас, за словами Ковтонюка, будуть послуги, які не входитимуть у програму медичних гарантій, і лікарні можуть надавати їх на платній основі.

Це: планове лікування без направлення лікаря, стоматологія (окрім дитячої та ургентної), щеплення поза національним календарем, медичні довідки (водійські права, віза, профогляди), оздоровчий масаж, гімнастика, покращені умови (палата, харчування), бальнеологія, інші немедичні послуги.

Повний список таких послуг має уточнити Національна служба здоров’я України.

За словами Ковтонюка, медичні заклади вторинної ланки також мають пройти процес автономізації до кінця 2019 року, щоб мати можливість працювати по Програмі медичних гарантій. А також місцева влада, яка є власником лікарень, має подбати про комп'ютеризацію цих медичних закладів, як це відбулося при реформуванні закладів первинної медичної допомоги.