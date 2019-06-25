Правову базу для медреформи прийнято всупереч закону - голова профспілки медиків

Правову базу для впровадження процесів трансформації охорони здоров’я було прийнято всупереч законодавству України.

Про це в Укрінформі під час круглого столу “Конституційне право людини на охорону здоров’я крізь призму медичної реформи” заявила голова професійної спілки працівників охорони здоров’я України Вікторія Коваль.

“Практично вся законодавча база реформи медичної галузі прийнята всупереч українському законодавству, положенням та нормам генеральної та галузевої угод, з ігноруванням владою процедури погодження нормативно-правових актів та пропозицій профспілкової сторони. Законопроект про державні фінансові гарантії було прийнято, незважаючи на те, що він не відповідав Конституції України та ніс ризики для трудових прав медиків. Зокрема, через перетворення бюджетних закладів охорони здоров’я на комунальні некомерційні підприємства спостерігаються факти скорочення чисельності та штату працівників таких закладів”, - стверджує Коваль.

Вона наголосила, що у процесі перетворення на комунальні некомерційні підприємства є спроби незаконного застосування контрактної форми трудового договору для працівників закладів охорони здоров’я.

“Найбільше потерпає від звільнень середній медичний персонал та працівники ФАПів, фінансування яких НСЗУ не передбачила. Звільнення під час реорганізації відбувається, незважаючи на приписи частини 4 статті 36 КЗпП України, якою передбачено, що у разі його реорганізації дія трудового договору працівника продовжується. Внаслідок відсутності нормативів навантаження у галузі зростає інтенсифікація праці медиків. Реорганізація закладів охорони здоров’я - бюджетних установ у комунальні супроводжується також укрупненням закладів, що призводять, зокрема, до закриття служби невідкладної допомоги, пунктів з надання медичної допомоги у віддаленій та малонаселеній місцевості, скасування практики відвідування лікарями пацієнтів вдома”, - сказала Коваль.

За її словами, після перетворення медзакладів на комунальні на них не розповсюджуються умови оплати працівників бюджетних закладів охорони здоров’я, зокрема, її диференціації.

“Таким чином медикам гарантується лише мінімальний рівень заробітної плати - умовна величина, яка визначається щороку у законі про держбюджет. На 2019 рік - це 4 173 грн. Даний підхід абсолютно не враховує рівень освіти та кваліфікації працівників закладу охорони здоров’я, досвід, займану посаду та інші специфічні умови праці. Це призводить до “зрівнялівки” в оплаті праці лікарів, медсестер, інших працівників”, - зазначила голова медичної профспілки.

За словами Коваль, у сфері охорони здоров’я на сьогодні немає нових галузевих умов оплат праці - власне, втрачено мотивацію до праці.

“МОЗ наголошує на доцільності “ринкових відносин” і “свободі домовленості” між керівниками лікарень та найманими працівниками щодо оплати праці. Водночас спостерігаються випадки безпідставного затягування оплати за договорами з первинкою”, - заявила Коваль.

Водночас вона підкреслила, що профспілка медичної галузі продовжує відстоювати позицію стосовно необхідності проведення реформ у системі охорони здоров’я на основі систематизованої нормативно-правової бази, узгодженої з законодавством і Конституцією та забезпеченою достатнім фінансуванням.

“Це можливо лише за умов впровадження ефективної моделі функціонування галузі, створення гідних умов праці та оплати праці медичних працівників, а також забезпечення конституційних прав громадян на охорони здоров’я, медичну допомогу, рівний і справедливий доступ кожної людини до медичних послуг”, - зазначила Коваль.

Вона також озвучила пропозиції медичної профспілки до Верховної Ради, Кабміну і МОЗ.

“Пропонуємо відтермінувати впровадження з 1 січня 2020 року реалізацію гарантій медичного обслуговування населення за програмою медичних гарантій, відповідно до закону “Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення” для всіх видів медичної допомоги до завершення аналізу пілотного проекту на Полтавщині та прийняти закон про загальнообов’язкове соціальне медичне страхування. Слід також затвердити державну програму соціально-економічного захисту медиків в умовах реформування, нормативи навантаження для медиків та умови оплати праці працівників комунальних некомерційних підприємств”, - сказала Коваль.