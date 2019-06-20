Комітет Ради хоче лишити лікарні для "обраних" - МОЗ

У Комітеті ВР з питань бюджету вважають, що відомча лікарня “Феофанія” та лікарні Національної академії медичних наук не мають бути доступними для всіх громадян та підтримали законопроєкт, що консервує статус цих медичних закладів.

Про це повідомляє МОЗ.

"У середу - 19 червня - Комітет Верховної Ради з питань бюджету більшістю голосів підтримав законопроєкт, що виключає з процесу трансформації системи охорони здоров’я медичні заклади, що підпорядковуються Державному управлінню справами (ДУС) та Національній академії медичних наук України (НАМНУ). Міністерство охорони здоров’я України не підтримує таке рішення", - йдеться у повідомленні.

У відомстві наголошують, що у результаті трансформації системи охорони здоров’я в Україні має бути створений єдиний медичний простір.

"Відомчі медичні заклади, в тому числі і клінічна лікарня “Феофанія” та заклади НАМНУ, повинні перейти на принцип "гроші йдуть за пацієнтом”. Кожен українець має право вільно обирати заклад, в якому він буде лікуватися, а в країні має сформуватися здорова конкуренція за пацієнта. Автори законопроєкту — Костянтин Іщейкін (БПП), Ігор Молоток ("Воля народу"), Олександр Горбунов, Володимир Шкварилюк (обидва — "Народний фронт") та Іван Крулько ("Батьківщина") — відстоюють позицію, що відомчі заклади мають жити за старими принципами і по суті залишатися закладами “для своїх”, - заявили у МОЗ.

Як повідомляв Укрінформ, в.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун на засіданні уряду 8 травня заявила, що відомчі лікарні стануть доступними для всіх українців у 2020 році, оскільки буде створено єдиний медичний простір. Вона окремо підкреслила, що відкритими для всіх стануть всі відомчі заклади, у тому числі Феофанія та заклади Нацакадемії медичних наук.

19 жовтня 2017 року Верховна Рада ухвалила у другому читанні й у цілому законопроєкт "Про державні фінансові гарантії надання медичних послуг та лікарських засобів", який став базовим для медичної реформи.

У МОЗ неодноразово наголошували, що відомча лікарня Феофанія та заклади НАМНУ не повинні бути виключені із медреформи, і мають стати відкритими для всіх пацієнтів.