Комітет Ради хоче лишити лікарні для "обраних" - МОЗ
Про це повідомляє МОЗ.
"У середу - 19 червня - Комітет Верховної Ради з питань бюджету більшістю голосів підтримав законопроєкт, що виключає з процесу трансформації системи охорони здоров’я медичні заклади, що підпорядковуються Державному управлінню справами (ДУС) та Національній академії медичних наук України (НАМНУ). Міністерство охорони здоров’я України не підтримує таке рішення", - йдеться у повідомленні.
У відомстві наголошують, що у результаті трансформації системи охорони здоров’я в Україні має бути створений єдиний медичний простір.
"Відомчі медичні заклади, в тому числі і клінічна лікарня “Феофанія” та заклади НАМНУ, повинні перейти на принцип "гроші йдуть за пацієнтом”. Кожен українець має право вільно обирати заклад, в якому він буде лікуватися, а в країні має сформуватися здорова конкуренція за пацієнта. Автори законопроєкту — Костянтин Іщейкін (БПП), Ігор Молоток ("Воля народу"), Олександр Горбунов, Володимир Шкварилюк (обидва — "Народний фронт") та Іван Крулько ("Батьківщина") — відстоюють позицію, що відомчі заклади мають жити за старими принципами і по суті залишатися закладами “для своїх”, - заявили у МОЗ.
Як повідомляв Укрінформ, в.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун на засіданні уряду 8 травня заявила, що відомчі лікарні стануть доступними для всіх українців у 2020 році, оскільки буде створено єдиний медичний простір. Вона окремо підкреслила, що відкритими для всіх стануть всі відомчі заклади, у тому числі Феофанія та заклади Нацакадемії медичних наук.
19 жовтня 2017 року Верховна Рада ухвалила у другому читанні й у цілому законопроєкт "Про державні фінансові гарантії надання медичних послуг та лікарських засобів", який став базовим для медичної реформи.
У МОЗ неодноразово наголошували, що відомча лікарня Феофанія та заклади НАМНУ не повинні бути виключені із медреформи, і мають стати відкритими для всіх пацієнтів.