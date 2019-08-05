ЗМІ: Японія готується до “зоряних війн” - формує спецвійська

Уряд Японії планує до 2020 року створити космічний підрозділ в Силах самооборони країни.

Про це повідомляє газета The Yomiuri Shimbun з посиланням на кілька урядових джерел.

“Уряд (Японії — ред.) завершує процедуру щодо створення космічного підрозділу в Силах самооборони країни до 2020 року”, - йдеться у повідомленні.

За даними газети, у підрозділі, який базуватиметься в столиці Токіо, служитимуть близько 70 людей.

Своїм рішенням Японія не хоче відставати від США, Китаю та Росії, які вже висловили бажання використовувати космос у військових цілях.

Як повідомляє The Yomiuri Shimbun, нині японський уряд розробляє наземну спостережну систему за космосом, з радаром та оптичним телескопом, яка повинна запрацювати у 2023 році.

Зазначається, що спочатку Токіо планувало створити космічний підрозділ у 2022 році до початку роботи цієї спостережної системи, проте, рішення було пришвидшено у зв'язку з активністю інших країн у цьому питанні.

Як повідомлялося 20 лютого, президент США Дональд Трамп підписав указ про створення космічних військ.