На Марсі лава “намалювала” логотип “Зоряного флоту”
Фото
Укрінформ
Дослідники з Арізонського університету в США помітили на рівнині Еллада, що на планеті Марс, рельєф, який за своєю формою схожий на логотип "Зоряного флоту" з відомого фільму "Зоряний шлях".
Про це повідомляється на сайті університету.
“Ці цікаві шевронні форми (які нагадують логотип "Зоряного флоту" — ред. ) на південно-східній Елладі утворилися в результаті впливу лави й вітру на піщані дюни”, - йдеться у повідомленні.
Як зазначається, у далекому минулому на цьому місці знаходилися серповидні дюни.
Проте у якийсь момент сталося виверження лави, що розтеклася по рівнині навколо дюн. Сама лава з часом затверділа, а дюни залишилися як “острови”. Однак вітер продовжував дути й розвіяв ці дюни, але їх "зліпок", який був сформований завдяки затверділій лаві, залишився.