Японська приватна ракета після запуску впала в море

Японська приватна суборбітальна ракета «Момо-4» впала в море після запуску з космодрому на острові Хоккайдо в суботу, 27 липня.

Про це повідомляє Радіо Свобода з посиланням на компанію Interstellar Technologies.

"Суборбітальна ракета, за попередніми даними, зуміла досягти висоти 13 кілометрів, після чого у неї незаплановано вимкнувся двигун через збій бортового комп’ютера", - йдеться у повідомленні.

Наголошується, що причиною аварії називають збій бортового комп'ютера, який вимкнув двигун раніше, ніж передбачалося.

Як зазначається, ракета «Момо» має невелику стартову масу в одну тонну, завдовжки трохи менше 10 метрів і діаметром 50 сантиметрів, її двигун працює на рідкому кисні і етиловому спирті.

Передбачається, що ракета зможе піднімати 20-кілограмове корисне навантаження на висоту близько 120 кілометрів. Цього разу вона несла паперовий літачок, який після падіння ракети не знайшли.