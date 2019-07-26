Водонапірні вежі можуть літати: Маск показав успішний тест Starhopper

Водонапірні вежі можуть літати: Маск показав успішний тест Starhopper

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Укрінформ
Прототип космічного корабля Starship — Starhopper здійснив успішний політ з тестового майданчика на півдні Техасу.

Як повідомляє портал Space, на перших порах тестування Starhopper буде "підстрибувати" до 20 метрів, та повертатися на місце запуску.

Після випробування гендиректор SpaceX Ілон Маск розмістив жартівливий твіт. 

"Політ Starhopper був успішним. Водонапірні вежі "можуть" літати, хаха!!", - зазначив він.

За словами Маска, за кілька тижнів вже будуть відпрацьовуватися "стрибки" Starhopper на висоту до 200 метрів.

Зазначається, що попередня спроба польоту була неуспішною.

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Як відомо, ракета Starhopper є прототипом космічного корабля Starship, який з часом має відправляти людей на Місяць та планету Марс.

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