Водонапірні вежі можуть літати: Маск показав успішний тест Starhopper

Прототип космічного корабля Starship — Starhopper здійснив успішний політ з тестового майданчика на півдні Техасу.

Як повідомляє портал Space, на перших порах тестування Starhopper буде "підстрибувати" до 20 метрів, та повертатися на місце запуску.

Після випробування гендиректор SpaceX Ілон Маск розмістив жартівливий твіт.

Starhopper flight successful. Water towers *can* fly haha!! — e^👁🥧 (@elonmusk) July 26, 2019

"Політ Starhopper був успішним. Водонапірні вежі "можуть" літати, хаха!!", - зазначив він.

За словами Маска, за кілька тижнів вже будуть відпрацьовуватися "стрибки" Starhopper на висоту до 200 метрів.

Зазначається, що попередня спроба польоту була неуспішною.

Як відомо, ракета Starhopper є прототипом космічного корабля Starship, який з часом має відправляти людей на Місяць та планету Марс.