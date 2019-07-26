SpaceX полетів на МКС із 3D-принтером для друку органів

Вантажний корабель Dragon американської компанії SpaceX відправився на Міжнародну космічну станцію.

Про це повідомляє Радіо Свобода.

Корабель доставить на МКС 3D-принтер, за допомогою якого космонавти досліджуватимуть можливість виробництва людських органів, зокрема капілярних структур. На планеті їх важко створити через земне тяжіння.

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Разом із матеріалами для 250 наукових експериментів корабель Dragon доставить астронавтам їжу.

Капсула має прибути на МКС 27 липня. Через чотири тижні після відстикування від станції корабель має впасти в Тихому океані.

Фото: SpaceX