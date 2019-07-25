SpaceX відклала запуск вантажного корабля Dragon

SpaceX відклала запуск вантажного корабля Dragon

Укрінформ
Компанія Ілона Маска SpaceX відклала на 24 години політ вантажного корабля Dragon до Міжнародної космічної станції через погані погодні умови.

Про це повідомляє портал Space.

"Наступна місія SpaceX з доставки вантажу на МКС була відкладена щонайменше на 24 години у зв'язку з поганими погодними умовами", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляє портал, запуск ракети Falcon 9, яка повинна була відправити вантажний корабель Dragon до МКС, був запланований на 24 липня о 18:24 у Флориді.

Проте за даними метеорологів, шанси, що погодні умови будуть сприятливими, становили лише 30%, і тому було ухвалано рішення про перенесення часу запуску ракети.

Як зазначається, якщо й сьогодні не вдасться запустити Falcon 9, то наступна спроба відбудеться 1 серпня - через позицію МКС на орбіті.

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Раніше Національне управління з аеронавтики і дослідження космічного простору США (NASA) заявило, що камери високого розширення для спостереження за Землею (комплекс HDEV), встановлені на Міжнародній космічній станції, перестали передавати дані.

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