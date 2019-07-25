SpaceX відклала запуск вантажного корабля Dragon
Про це повідомляє портал Space.
"Наступна місія SpaceX з доставки вантажу на МКС була відкладена щонайменше на 24 години у зв'язку з поганими погодними умовами", - йдеться у повідомленні.
Як повідомляє портал, запуск ракети Falcon 9, яка повинна була відправити вантажний корабель Dragon до МКС, був запланований на 24 липня о 18:24 у Флориді.
Проте за даними метеорологів, шанси, що погодні умови будуть сприятливими, становили лише 30%, і тому було ухвалано рішення про перенесення часу запуску ракети.
Як зазначається, якщо й сьогодні не вдасться запустити Falcon 9, то наступна спроба відбудеться 1 серпня - через позицію МКС на орбіті.
Раніше Національне управління з аеронавтики і дослідження космічного простору США (NASA) заявило, що камери високого розширення для спостереження за Землею (комплекс HDEV), встановлені на Міжнародній космічній станції, перестали передавати дані.