Укроборонпром відправив до Таїланду перший комплект для спільного виробництва БТР

ДК "Укроборонпром" відправив до Таїланду перший машинокомплект БТР-3КШ для ліцензійного складання в цій країні.

Про це повідомив генеральний директор Концерну Павло Букін, йдеться на сайті Укроборонпром.

"Розглядаємо цю експортну поставку як маркер поглиблення нашої співпраці з Таїландом – стратегічним партнером України у Південно-Східній Азії. Україна має серйозні перспективи у цьому напрямку, і мусимо їх використовувати у своїх національних інтересах", – наголосив Букін.

За його словами, кілька років тому укладено рамкову угоду з уповноваженим підприємством Міністерства оборони Таїланду з виробництва БТР-3Е1, різних модифікацій і машин на його базі, а також – із забезпечення сервісного обслуговування в королівстві.

"Командно-штабна машина БТР-3КШ на базі БТР-3 є спільним проектом КБТЗ, що входить до складу Укроборонпрому, інших підприємств Концерну та приватних компаній, розроблена на замовлення командування Сухопутних військ Королівства Таїланд у кооперації із Інститутом оборонних технологій Міністерства оборони Таїланду", – повідомив очільник Концерну.

На його думку, у нинішніх умовах розширення експортних поставок є єдиною можливістю забезпечити інноваційний розвиток підприємств Укроборонпрому. "Кооперація з Таїландом дозволила Україні розширити лінійку БТР-3 і запустити у серійне виробництво абсолютно нову бойову машину світового рівня", – зауважив гендиректор.

БТР-3КШ є новою машиною у лінійці БРТ-3, оснащеною автоматизованою системою управління боєм, яка об‘єднує передану захищеним цифровим зв‘язком інформацію щодо місцезнаходження підрозділів, цілей та засобів вогневого ураження. Система управління боєм виводить цілісну картину на тактичні комп’ютери і дозволяє оперативно передавати бойові задачі та контролювати їх виконання.

БТР-3КШ має у своєму складі безпілотні комплекси, що дозволяє самостійно отримувати уточнену інформацію.