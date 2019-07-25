Укроборонпром відправив до Таїланду перший комплект для спільного виробництва БТР
Про це повідомив генеральний директор Концерну Павло Букін, йдеться на сайті Укроборонпром.
"Розглядаємо цю експортну поставку як маркер поглиблення нашої співпраці з Таїландом – стратегічним партнером України у Південно-Східній Азії. Україна має серйозні перспективи у цьому напрямку, і мусимо їх використовувати у своїх національних інтересах", – наголосив Букін.
За його словами, кілька років тому укладено рамкову угоду з уповноваженим підприємством Міністерства оборони Таїланду з виробництва БТР-3Е1, різних модифікацій і машин на його базі, а також – із забезпечення сервісного обслуговування в королівстві.
"Командно-штабна машина БТР-3КШ на базі БТР-3 є спільним проектом КБТЗ, що входить до складу Укроборонпрому, інших підприємств Концерну та приватних компаній, розроблена на замовлення командування Сухопутних військ Королівства Таїланд у кооперації із Інститутом оборонних технологій Міністерства оборони Таїланду", – повідомив очільник Концерну.
На його думку, у нинішніх умовах розширення експортних поставок є єдиною можливістю забезпечити інноваційний розвиток підприємств Укроборонпрому. "Кооперація з Таїландом дозволила Україні розширити лінійку БТР-3 і запустити у серійне виробництво абсолютно нову бойову машину світового рівня", – зауважив гендиректор.
БТР-3КШ є новою машиною у лінійці БРТ-3, оснащеною автоматизованою системою управління боєм, яка об‘єднує передану захищеним цифровим зв‘язком інформацію щодо місцезнаходження підрозділів, цілей та засобів вогневого ураження. Система управління боєм виводить цілісну картину на тактичні комп’ютери і дозволяє оперативно передавати бойові задачі та контролювати їх виконання.
БТР-3КШ має у своєму складі безпілотні комплекси, що дозволяє самостійно отримувати уточнену інформацію.