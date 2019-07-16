Прем’єр Таїланду заявив про завершення правління військових у країні

Голова уряду військових Таїланду Прают Чан-Оча оголосив, що відсьогодні його країна стає демократичною республікою.

Про це інформує портал Vietnam Plus.

«15 липня прем'єр-міністр Таїланду Прают Чан-Оча офіційно подав у відставку з посади голови уряду військових, сказавши, що тепер Таїланд буде функціонувати як нормальна демократія після п'яти років правління військових», - йдеться у повідомленні.

Прают Чан-Оча у телевізійному зверненні сказав, що військове правління принесло успіх у багатьох галузях, від боротьби з незаконним рибальством та торгівлею людьми до порятунку 12 хлопчиків та їхнього футбольного тренера, які потрапили у пастку в затопленій печері минулого року.

"Таїланд стає повністю демократичною країною з конституційною монархією, з парламентом, члени якого обираються", - сказав прем'єр-міністр. Всі проблеми вирішуватимуться в межах демократичної системи без Прем’єр Таїланду заявив про закінчення правління військових у країні

Про це інформує портал Vietnam Plus.

«15 липня прем'єр-міністр Таїланду Прают Чан-Оча офіційно подав у відставку з посади голови уряду військових, сказавши, що тепер Таїланд буде функціонувати як нормальна демократія після п'яти років правління військових», - йдеться у повідомленні.

Прают Чан-Оча у телевізійному зверненні сказав, що військове правління принесло успіх у багатьох галузях, від боротьби з незаконним рибальством та торгівлею людьми до порятунку 12 хлопчиків та їхнього футбольного тренера, які потрапили у пастку в затопленій печері минулого року.

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"Таїланд стає повністю демократичною країною з конституційною монархією, з парламентом, члени якого обираються", - сказав прем'єр-міністр. Всі проблеми вирішуватимуться в межах демократичної системи без використання спеціальних повноважень, додав політик.

Минулого тижня голова уряду використав свої розширені повноваження востаннє, щоб припинити обмеження для засобів масової інформації, в той же час передавши цивільні судові справи з військових до цивільних судів, згортаючи широкі повноваження, якими володів очолюваний ним військовий уряд.використання спеціальних повноважень, додав політик.

Минулого тижня голова уряду використав свої розширені повноваження востаннє, щоб припинити обмеження для засобів масової інформації, в той же час передавши цивільні судові справи з військових до цивільних судів, згортаючи широкі повноваження, якими володів очолюваний ним військовий уряд.

Фото: VNA