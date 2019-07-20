Хакери зламали сайт, пошту і Twitter лондонської поліції

Хакери зламали електронну скриньку, веб-сторінку та сторінку Twitter лондонського управління поліції.

Про це повідомляє BBC.

"Вебсторінка Лондонської поліції постраждала від хакерів, які розмістили низку дивних повідомлень", - йдеться у публікації.

Електронні листи надіслали від імені пресслужби поліції близько 23:30 у п'ятницю.

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Скотленд-Ярд підтвердив, що його вебсторінка "зазнала несанкціонованого доступу".

Поліція заявила, що використовує інтернетпровайдера MyNewsDesk для пресрелізів та повідомила, що "несанкціоновані повідомлення" з'явилися на її веб-сторінці, в обліковому записі Twitter та в електронних листах, надісланих підписникам.