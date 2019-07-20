Хакери зламали сайт, пошту і Twitter лондонської поліції
Укрінформ
Хакери зламали електронну скриньку, веб-сторінку та сторінку Twitter лондонського управління поліції.
Про це повідомляє BBC.
"Вебсторінка Лондонської поліції постраждала від хакерів, які розмістили низку дивних повідомлень", - йдеться у публікації.
Електронні листи надіслали від імені пресслужби поліції близько 23:30 у п'ятницю.
Скотленд-Ярд підтвердив, що його вебсторінка "зазнала несанкціонованого доступу".
Поліція заявила, що використовує інтернетпровайдера MyNewsDesk для пресрелізів та повідомила, що "несанкціоновані повідомлення" з'явилися на її веб-сторінці, в обліковому записі Twitter та в електронних листах, надісланих підписникам.