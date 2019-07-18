Microsoft заявляє про хакерські атаки з Росії

Американська компанія Microsoft попередила 10 тисяч користувачів, що хакери з різних країн, зокрема з РФ, зламала їх акаунти впродовж минулого року.

Про це повідомляє The Verge з посиланням на віцепрезидента з питань безпеки користувачів в Microsoft Тома Барта.

“Microsoft попередив 10 тисяч користувачів, що хакери з різних країн зламала їх акаунти впродовж минулого року”, - йдеться у повідомленні.

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За словами Барта, йдеться про хакерські групи Holmium та Mercury з Ірану, Thallium із Північної Кореї та Yttrium і Strontium з Росії.

Як зазначили у Microsoft, проблема з хакерами ще не скоро зникне з повсякденного життя.

Барт наголосив, що уряди країн, громадське суспільство та технологічна індустрія повинні усвідомлювати й відігравати важливу роль у захисті демократії.