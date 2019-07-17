Японія зацікавлена у розвитку цифрової економіки в Україні

Україна зацікавлена в залученні інвестицій і передових інновацій Японії для розвитку спільних проектів у сфері розвитку цифрової економіки.

Про це йшлося під час зустрічі радника Президента Михайла Федорова з представниками японського бізнесу на запрошення надзвичайного та повноважного посла Японії в Україні Такаші Кураі, повідомляється на сайті глави держави.

«Електронні послуги, вдосконалення роботи державних реєстрів, проект «електронне резидентство» мають зробити ведення бізнесу в Україні легким та прозором. Ми дуже зацікавлені у залученні інвестицій і передових інновацій Японії для розвитку спільних проектів у сфері Інтернету речей, індустрії 4.0, розумних міст, електронної ідентифікації, розвитку центрів R&D та інших», - зазначив Федоров.

Він підкреслив, що розвиток цифрової економіки є одним із пріоритетів Президента Володимира Зеленського, та висловив переконання, що лише цифровізація галузей економіки зможе допомогти Україні здійснити стрибок і досягти реального економічного зростання.

За його словами, спільно з профільним бізнесом та громадськістю уже визначено чіткі завдання та цілі з розвитку цифрової економіки до 2024 року.

Радник глави держави представив іноземним гостям цифровий план дій.

У свою чергу представники японського бізнесу акцентували увагу на проблемних питаннях ведення підприємницької діяльності в Україні, таких як складність взаємодії з податковою та міграційною службами, наймання працівників тощо, а також на ключових інтересах японського бізнесу (йшлося, зокрема, про започаткування R&D-центрів та різноманітних інноваційних проектів).

В ОП зауважили, що всі зазначені пропозиції будуть опрацьовані спільно з посольством Японії в Україні з метою залучення надійного та інноваційного партнера у цифровій сфері.

Фото: FB Офісу Президента України