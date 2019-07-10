ЄС підтримає "Держава у смартфоні" – радник Зеленського

«Ми маємо дуже чіткі плани на рік та KPI (ключові показники ефективності. – Ред.) до 2024 року. «Держава у смартфоні» для мене – це коли українець може вирішити будь-яку свою життєву чи бізнесову ситуацію онлайн в один клік і бажано зі смартфона, коли наш громадянин назавжди забуде, який вигляд має чиновник і де він знаходиться, коли українці зможуть активно брати участь у державотворенні через смартфон – йдеться про електронні петиції, консультації й навіть вибори», – підкреслив Федоров.

«Також ми приділятимемо велику увагу розвитку цифрової економіки – сьогодні ми неконкурентоспроможні у світі, неефективні – лише цифровізація галузей економіки зможе надати нам стрибок і реальне економічне зростання», – зазначив радник Президента.

«Сьогодні уряд схвалив дуже важливе рішення щодо реалізації проекту «еМалятко», який є унікальним та інноваційним у світовому масштабі. «еМалятко» – це можливість отримати 10 послуг держави, пов’язаних із народженням дитини, за однією заявою. Це послуга нового покоління, нова філософія надання е-послуг. І надалі ми фокусуватимемося саме на впровадженні таких комплексних та проривних електронних сервісів», – наголосив Олексій Вискуб, перший заступник голови Державного агентства з питань е-урядування.