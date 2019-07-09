Гройсман обіцяє до кінця року 180 доступних е-послуг

“Це і є держава у смартфоні. Ми запустили цілий перелік дистанційних електронних послуг. Сьогодні їх налічується уже 120. Можна зареєструвати фізичну особу-підприємця, можна отримати витяги з реєстрів, можна дистанційно зареєструвати свою дитину, отримати соціальну допомогу і ще великий перелік того, чим ми із вами користуємося щодня. Я радий, що кількість людей, які користуються електронними послугами, зростає. Кількість електронних послуг зростає. У 2019 році ми їх матимемо вже 180”, - сказав Гройсман.

За його словами, крім цього, для влади нині дуже важливо оптимізувати ці послуги, зробити так, щоб для ведення бізнесу не потрібно було отримувати велику кількість послуг. “Чим менше вимог до бізнесу, тим краще. І на цьому шляху ми також розуміємо, що потрібно робити далі”, - додав глава уряду.

Прем’єр-міністр укотре зазначив, що для уряду є пріоритетом розвиток національної економіки, а це неможливо без створення нормальних умов для легкості ведення бізнесу. “І найкраще те, щоб бізнес можна було вести абсолютно дистанційно, не маючи жодних контактів ні з чиновником, ні з державними установами. Тому декілька років тому ми взяли курс на реформування цілого спектру дистанційних електронних послуг. Ми почали формувати абсолютно нову дерегуляційну основу ведення бізнесу. І наш уряд почав сотнями і тисячами скасовувати старі та навіть радянські регуляції, які завадили бізнесу робити якісно свою справу”, - сказав Гройсман.

Презентована у вівторок онлайн-послуга забезпечить онлайн-реєстрацію ТОВ з можливістю формування необхідної редакції модельного статуту шляхом вибору відповідних пунктів або використання редакції за замовчуванням, можливість одночасного подання заяви на застосування спрощеної системи оподаткування, можливість одночасної реєстрації платником податку на додану вартість. А також для чинних ТОВ, що працюють на підставі власної редакції установчих документів, – можливість переходу на роботу на підставі нового модельного статуту.

Е-послуга реалізована у вигляді покрокової анкети з детальними підказками та не потребує сканування документів, оскільки для проведення реєстрації вони створюються автоматично на порталі та мають бути завірені електронними підписами всіх засновників.

Таким чином, зареєструвати товариство з обмеженою відповідальністю, що діє на підставі модельного статуту, тепер можна за кілька хвилин в режимі онлайн та без складних бюрократичних процедур на порталі «Онлайн будинок юстиції».

Реалізація нового онлайн-сервісу – це ще один крок до покращення умов ведення бізнесу в Україні, який вдалося реалізувати Міністерству юстиції України за підтримки Державного агентства з питань електронного урядування України в межах програми «Електронне врядування задля підзвітності влади та участі громади» (EGAP), що виконується Фондом Східна Європа та фінансується Швейцарською агенцією розвитку та співробітництва.