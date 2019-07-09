Уряд працює над розширенням торгівлі з ЄС - Гройсман

Наступного року Україна матиме нове вікно можливостей для подальшого розвитку торгівлі з Євросоюзом.

Про це Володимир Гройсман сказав в ефірі «Свободи слова» на телеканалі ICTV.

Прем’єр-міністр зазначив, що Кабмін готовий як до перемовин з цього питання, так і до реалізації нових можливостей.

«Сьогодні 43% експорту ми продаємо на ринок ЄС. У нас є угоди про зону вільної торгівлі. В 2018 році ми переглядали експортні квоти і збільшували їх. У 2020 році відкривається можливість переглянути умови торгівлі, і ми працюємо над тим, аби ще розширити обсяг і горизонт торгівлі», - розповів Володимир Гройсман.

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Глава Кабміну наголосив: «Від цього виграє кожен громадянин. Це мій пріоритет»,