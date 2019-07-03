Експортувати до ЄС на спрощених умовах зможуть 239 українських підприємств

Статус уповноваженого експортера отримали 239 підприємств, які експортують товари до країн Європейського Союзу.

Про це повідомляє пресслужба Державної фіскальної служби.

"Для спрощення та прискорення митного оформлення товарів, що експортуються з України до країн ЄС, в Україні запроваджено європейську модель "уповноваженого" експортера, який має змогу без оформлення сертифіката EUR.1 самостійно декларувати преференційне походження товарів на комерційних документах. В Україні 239 підприємств, які експортують товари до країн ЄС, станом на 2 липня 2019 отримали статус уповноваженого експортера", - йдеться у повідомленні.

Наказом Міністерства фінансів України №176 від 25 квітня 2019 року, який набув чинності з 21 червня 2019 року, удосконалено порядок надання та анулювання митницею статусу уповноваженого (схваленого) експортера.