Індія в останній момент відклала запуск своєї ракети на Місяць

Запуск індійської ракети на Місяць був скасований за 56 хвилин до запланованого старту.

Причиною цього стала "технічна проблема", повідомила Індійська організація космічних досліджень (ІSRO), пише DW.

Технічні подробиці і нова дата запуску поки не називаються. Ракета мала вивести на орбіту станцію "Chandrayaan-2" (назва перекладається як "місяцехід") з космодрому, який розташовується на березі штату Андхра-Прадеш.

Орбітальна станція має на борту посадковий модуль, який повинен був сісти на південному полюсі Місяця. Космічний апарат мав, крім іншого, займатися на місячній поверхні пошуком слідів води. У разі успіху місячної місії Індія стала б четвертою країною - після США, РФ і Китаю - якій вдалося здійснити успішну місячну посадку.

Майже всі компоненти були зроблені індійськими підприємствам, при цьому їх вартість становила в перерахунку близько 124 мільйонів євро - значно менше, ніж інші місячні програми.

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Експерти ІSRO вже оголошували про цілий ряд космічних програм. Зокрема, в першій половині 2020 року в рамках місії Aditya L-1 супутник буде доставлений до перигелію, найближчій до Сонця точці орбіти планети, де займеться вивченням зовнішніх шарів атмосфери (сонячної корони). Крім того, протягом 2-3 років повинна початися програма з вивчення Венери, а в грудні 2021 року очікується запуск першої індійської ракети ("Gagayaan") з екіпажем на борту.