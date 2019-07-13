У Франції показали атомний підводний човен нового покоління

Перший з шести французьких атомних підводних човнів нового покоління класу Баракуда залишив будівельний ангар у місті Шербур, де його збирали понад десять років.

Про це повідомляє RFI.

«Президент Еммануель Макрон представив перший у Франції атомний підводний човен нового класу у місті Шербур. "Suffren" - перше судно класу Баракуда, що, як очікується, зробить Францію лідером в морській оборонній галузі», - йдеться у повідомленні.

Фото: Twitter

Човни класу Баракуда замінять підводні човни класу Рубіс, які раніше використовувались французьким флотом, нові субмарини здатні запускати крилаті ракети на відстань до 1000 км.





Новий човен увійде до складу флоту 2020 року. Решту човнів класу Баракуда буде побудовано протягом наступного десятиліття, очікується, що вони опиняться у французькому флоті щонайбільше до 2060 року.

Фото: RFI / Ksenia GULIA