Facebook оштрафують на п'ять мільярдів доларів – ЗМІ

Facebook оштрафують на п'ять мільярдів доларів – ЗМІ

Укрінформ
Федеральна торгова комісія Сполучених Штатів (FTC) схвалила штраф для компанії Facebook у розмірі 5 млрд доларів.

Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Приводом для штрафу став скандал з приватною англійською компанією Cambridge Analytica на початку 2018 року, що незаконно зібрала дані 87 мільйонів користувачів Facebook та передала їх третім особам, в тому числі, передвиборному штабу нинішнього президента США Дональда Трампа.

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Видання зазначає, що якщо інформація підтвердиться, це буде рекордний штраф, який Федеральна торгова комісія Сполучених Штатів коли-небудь накладала на технологічні компанії. У Facebook та Федеральній торговій комісії від коментарів відмовилися.

Нагадаємо, Федеральне відомство у справах юстиції Німеччини оштрафувало компанію Facebook на суму у понад 2 мільйони доларів через те, що соцмережа не надала повної інформації щодо нелегального контенту на власній платформі.

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