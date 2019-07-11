Нацрада заявляє про 33 справи щодо каналу "112 Україна" та 18 штрафів до NewsOne

«На сьогодні з каналом «112 Україна» у нас є 33 судових справи з приводу порушення ними чинного законодавства, до каналу NewsOne застосовано 18 штрафних санкцій, які зараз оскаржуються в суді», - зазначила Фещук.

Водночас вона наполягла на необхідності розширити повноваження регулятора, адже на сьогодні Нацрада не має ефективного впливу, а може лише звертатися до суду щодо анулювання ліцензії мовників у разі порушення ними законодавства, зокрема у сфері національної безпеки.