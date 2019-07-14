NASA показало, як виглядає Curiosity з космосу

NASA показало, як виглядає Curiosity з космосу

Фото
Укрінформ
Вражаючий марсіанський краєвид можна побачити на новому знімку, зробленому з космосу, на якому марсохід Curiosity досліджує місце, так звану "Лісову затоку".

Про це йдеться на сайті NASA.

"Це лише одна з багатьох зупинок, які марсохід здійснив в області, яку називають "глинистий вузол" на схилі гори Шарп, гори висотою 3 милі (5 км) всередині кратера Гейл", - йдеться в повідомленні.

Фото: NASA

Зображення було отримане 31 травня 2019 року камерою наукового експерименту по візуалізації високої роздільної здатності (HiRISE на борту орбітального розвідувального апарату Марсу (MRO) NASA.

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На зображенні Curiosity виглядає, як синювата пляма. У той час, коли було отримано зображення, марсохід був повернутий на 65 градусів проти годинникової стрілки з півночі, що дозволило встановити щоглу в потрібному місці для створення цієї яскравої плями.

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