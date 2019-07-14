NASA показало, як виглядає Curiosity з космосу

Вражаючий марсіанський краєвид можна побачити на новому знімку, зробленому з космосу, на якому марсохід Curiosity досліджує місце, так звану "Лісову затоку".

Про це йдеться на сайті NASA.

"Це лише одна з багатьох зупинок, які марсохід здійснив в області, яку називають "глинистий вузол" на схилі гори Шарп, гори висотою 3 милі (5 км) всередині кратера Гейл", - йдеться в повідомленні.

Фото: NASA

Зображення було отримане 31 травня 2019 року камерою наукового експерименту по візуалізації високої роздільної здатності (HiRISE на борту орбітального розвідувального апарату Марсу (MRO) NASA.

На зображенні Curiosity виглядає, як синювата пляма. У той час, коли було отримано зображення, марсохід був повернутий на 65 градусів проти годинникової стрілки з півночі, що дозволило встановити щоглу в потрібному місці для створення цієї яскравої плями.