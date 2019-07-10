"Вояджеру-2" вимкнули один з обігрівачів, аби продовжити політ

Інженери NASA вискнули систему обігріву датчика космічних променів на зонді «Вояджер-2».

Це допоможе заощадити енергію на запущеному в 1977 році апараті і дозволить йому довше залишатися на зв'язку із Землею, повідомляє meduza.io.

Місії «Вояджера-1» і «Вояджера-2», від початку розраховані на п'ять років, тривають вже майже 42 роки. Апаратам необхідна енергія для наукових приладів та підтримання робочої температури. На «Вояджерах» встановлені радіоізотопні генератори з плутонієм-238: через його порівняно невелику період напіврозпаду (87 років) зараз вони виробляють на 40% менше тепла, ніж відразу після запуску.

Як нагадали в NASA, датчик космічних променів (CRS, Cosmic Ray Subsystem) на «Вояджері» зіграв дуже важливу роль у місії: у листопаді 2018 року аналіз даних із нього дозволив вченим отримати докази того, що апарат залишив гелиосферу і вийшов у міжзоряний простір. В агентстві також повідомили, що були змушені відключити його обігрівач приблизно місяць тому. Наразі температура датчика CRS впала до -60 градусів за Цельсієм, але поки він все ще працює — незважаючи на те, що спочатку за таких низьких температурах це не передбачалося.

До кінця місяця NASA також планує увімкнути резервні двигуни «Вояджера-2» вперше з 1989 року — це необхідно для коригування орієнтації апарату, щоб розгорнути його антени у напрямку до Землі. На «Вояджері-1» аналогічна процедура була успішно проведена в 2017 році.

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На борту «Вояджера-2» зараз тривають роботу ще чотирьох приладів — двох датчиків плазми, магнітометра і детектора низькоенергетичних частинок. У найближчі роки заради продовження терміну функціонування апарату фахівцям NASA доведеться поетапно приймати рішення про відключення якихось із них. Очікується, що в середині 2020 року агентство представить оновлений план місії «Вояджерів».

Фото: NASA