У NASA випробували систему порятунку космічного корабля Orion

NASA успішно провело випробування системи аварійного порятунку космічного корабля Orion.

Про це повідомляється на сайті NASA.

Під час випробування корабель піднявся на висоту близько 10 кілометрів, де, згідно зі сценарієм, була активована система аварійного порятунку. Вона відвела капсулу для екіпажу з траєкторії руху ракети-носія, а потім змінила траєкторію її руху і направила її в Атлантичний океан, де вона і зробила посадку.

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Зазначається, що система спрацювала штатно.

Фахівці агентства мають ще вивчити 12 бортових самописців, які знаходились у капсулі корабля.