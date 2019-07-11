Україна і Нідерланди вперше зустрілися після підписання “космічного” меморандуму
Про це повідомляє кореспондент Укрінформу в Гаазі.
“Унаслідок підписаного меморандуму необхідні конкретні дії, тобто визначення сфер, де можливо співробітництво. Це не зовсім, таке, не пахане поле. Ми маємо деяке співробітництво в минулому. Я тут присутній тому, що співробітники мого інституту вже мають спільний проект європейський за участю голландських вчених. Одна з таких перспективних сфер, де дійсно може розвиватися співробітництво - це застосування даних супутникового моніторингу для вирішення різних економічних проблем, у першу чергу сільськогосподарських ”, - розповів директор Інституту космічних досліджень Олег Федоров.
Україна і Нідерланди вперше зустрілися після підписання “космічного” меморандуму / Фото: Ірина Драбок, Укрінформ
“Не все ми знаємо про голландських фахівців, вони не все знають про наш досвід, про наші можливості, і тому я думаю, що в ході цього візиту будуть невеличкі відкриття для обох сторін”, - сказав директор Асоціації високотехнологічних підприємств і організацій України “Космос” Вадим Васильєв.
За його словами, Україна та Нідерланди обмінюються досвідом, показують свої сильні сторони та переваги для того, щоб зрозуміти, якою може бути майбутня співпраця.
“Ми обговорюємо конкретні речі, як ми б могли контактувати, які переваги мають голландські компанії, які переваги і сильні сторони мають українські компанії. Ми б хотіли спільно приймати участь з голландськими компаніями у європейських проектах тому, що українським компаніям досить складно виходити самостійно для участі в таких проектах. Ми обговорюємо конкретні теми в яких можна було б співпрацювати”, - зазначив Васильєв.
Фахівці Нідерландського космічного агентства наголосили, що Україна має неймовірний досвід за останні 30 років в різних напрямках, зокрема в ракетному будівництві. В свою чергу, Нідерланди мають новітнє програмне забезпечення, в якому Україна може бути зацікавлена.
“З точки зору інновацій, Україна також на шляху розвитку. Вона має зробити наступні кроки і зрушити з мертвої точки 91 – 92 років. Вона повинна перезапуститися і змінити космічну індустрію. Я сподіваюся, що Нідерланди зіграють свою роль у цих змінах”, - кажуть фахівці Нідерландського космічного агентства.
Підсумовуючи зустріч голландці наголосили, що вона була продуктивною і усі сторони результатом задоволені.
“Ми розглянемо можливість подальшої співпраці з таких питань, як: космічне право, астрофізика, випробування, спостереження Землі (зокрема, сільське господарство), обмін персоналом. Ми також обговорили можливість відвідати Україну з голландською делегацією”, - зазначив представник Нідерландського космічного агентства Джаспер Вамстекер.
Як повідомляв Укрінформ, церемонія підписання Меморандуму відбулася 2 жовтня 2018 року в рамках участі голови Державного космічного агентства України Павла Дегтяренка в 69-му Міжнародному астронавтичному конгресі (м. Бремен, Федеративна Республіка Німеччина). Підписання відбулось у присутності нідерландського астронавта Андре Куйперс.