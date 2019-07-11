Представники державного космічного агентства України та Нідерландського космічного агентства зустрілися у Гаазі, щоб обговорити напрямки співробітництва.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу в Гаазі.

“Унаслідок підписаного меморандуму необхідні конкретні дії, тобто визначення сфер, де можливо співробітництво. Це не зовсім, таке, не пахане поле. Ми маємо деяке співробітництво в минулому. Я тут присутній тому, що співробітники мого інституту вже мають спільний проект європейський за участю голландських вчених. Одна з таких перспективних сфер, де дійсно може розвиватися співробітництво - це застосування даних супутникового моніторингу для вирішення різних економічних проблем, у першу чергу сільськогосподарських ”, - розповів директор Інституту космічних досліджень Олег Федоров.

Україна і Нідерланди вперше зустрілися після підписання “космічного” меморандуму / Фото: Ірина Драбок, Укрінформ

“Не все ми знаємо про голландських фахівців, вони не все знають про наш досвід, про наші можливості, і тому я думаю, що в ході цього візиту будуть невеличкі відкриття для обох сторін”, - сказав директор Асоціації високотехнологічних підприємств і організацій України “Космос” Вадим Васильєв.

За його словами, Україна та Нідерланди обмінюються досвідом, показують свої сильні сторони та переваги для того, щоб зрозуміти, якою може бути майбутня співпраця.

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“Ми обговорюємо конкретні речі, як ми б могли контактувати, які переваги мають голландські компанії, які переваги і сильні сторони мають українські компанії. Ми б хотіли спільно приймати участь з голландськими компаніями у європейських проектах тому, що українським компаніям досить складно виходити самостійно для участі в таких проектах. Ми обговорюємо конкретні теми в яких можна було б співпрацювати”, - зазначив Васильєв.

Фахівці Нідерландського космічного агентства наголосили, що Україна має неймовірний досвід за останні 30 років в різних напрямках, зокрема в ракетному будівництві. В свою чергу, Нідерланди мають новітнє програмне забезпечення, в якому Україна може бути зацікавлена.

“З точки зору інновацій, Україна також на шляху розвитку. Вона має зробити наступні кроки і зрушити з мертвої точки 91 – 92 років. Вона повинна перезапуститися і змінити космічну індустрію. Я сподіваюся, що Нідерланди зіграють свою роль у цих змінах”, - кажуть фахівці Нідерландського космічного агентства.

Підсумовуючи зустріч голландці наголосили, що вона була продуктивною і усі сторони результатом задоволені.

“Ми розглянемо можливість подальшої співпраці з таких питань, як: космічне право, астрофізика, випробування, спостереження Землі (зокрема, сільське господарство), обмін персоналом. Ми також обговорили можливість відвідати Україну з голландською делегацією”, - зазначив представник Нідерландського космічного агентства Джаспер Вамстекер.

Як повідомляв Укрінформ, церемонія підписання Меморандуму відбулася 2 жовтня 2018 року в рамках участі голови Державного космічного агентства України Павла Дегтяренка в 69-му Міжнародному астронавтичному конгресі (м. Бремен, Федеративна Республіка Німеччина). Підписання відбулось у присутності нідерландського астронавта Андре Куйперс.