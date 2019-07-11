В Україні запустили фонд підтримки стартапів - 400 мільйонів для початку

На фінансування українського фонду стартапів виділили 400 мільйонів гривень, але сума може бути значно більшою із часом.

Про це сказав Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман на презентації цього фонду, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Сьогодні це 400 мільйонів реальних грошей, які будуть направлятися на підтримку стартапів. Від 25 до 75 тисяч доларів. До 24 місяців — на реалізацію проєктів і, фактично, я думаю, що сам старт у цьому році може призвести до того, що значно збільшуватиметься фінансування цього фонду. І якщо зараз це 400 мільйонів, то майбутньому це може бути 4 мільярди, але до цього потрібно йти", - сказав Гройсман

Він вважає, що наглядова рада і сам фонд є достатньо прогресивними та будуть ефективними.

"Наше спілкування з бізнесом, з ІТ-сектором наштовхнуло на думку, що нам потрібно створювати такий фонд. Нам потрібно створювати публічні механізми, які дозволять підтримувати українські стартапи, впроваджувати їх, допомагати фінансувати. Але для нас було важливо зробити це дуже прозоро, дуже відкрито та ефективно. Щоб це не була якась черга державна установа, яка буде щось закрито робити", - сказав глава уряду.

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Як повідомлялося, рішення про створення Фонду розвитку інновацій уряд ухвалив у листопаді 2018 року. Фонд має забезпечувати стимулювання інноваційної діяльності, комерціалізацію результатів науково-технічних розробок, вихід на ринок нових товарів і послуг, забезпечить надання фінансової підтримки інноваційним компаніям і проєктам, а також сприятиме пошуку та залученню інвестицій у такі проєкти.

Фото: КМУ