Японський зонд "Хаябуса-2" здійснив посадку на астероїд

Зонд Японського агентства аерокосмічних досліджень (JAXA) "Хаябуса-2" здійснив успішну посадку на поверхню астероїда Рюгу, що знаходиться за 250 млн км від Землі.

Про це повідомляє агентство Kyodo.

За заявою JAXA, метою польоту є дослідження зразків ґрунту з астероїда. Передбачається, що це дасть нову інформацію у питанні про походження життя та еволюції Сонячної системи.

Наголошується, що апарат збере проби ґрунту під поверхнею астероїда.

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У лютому "Хаябуса-2" вже здійснював посадку на Рюгу, але тоді зонд зібрав зразки ґрунту з поверхні астероїда.