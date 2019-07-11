Японський зонд "Хаябуса-2" здійснив посадку на астероїд
Укрінформ
Зонд Японського агентства аерокосмічних досліджень (JAXA) "Хаябуса-2" здійснив успішну посадку на поверхню астероїда Рюгу, що знаходиться за 250 млн км від Землі.
Про це повідомляє агентство Kyodo.
За заявою JAXA, метою польоту є дослідження зразків ґрунту з астероїда. Передбачається, що це дасть нову інформацію у питанні про походження життя та еволюції Сонячної системи.
Наголошується, що апарат збере проби ґрунту під поверхнею астероїда.
У лютому "Хаябуса-2" вже здійснював посадку на Рюгу, але тоді зонд зібрав зразки ґрунту з поверхні астероїда.