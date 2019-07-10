Японський зонд почав посадку на астероїд Рюгу

Японський космічний зонд "Хаябуса-2" приступив до висадки на астероїд Рюгу, що являє собою першу в світі місію, спрямовану на збір зразків на цьому астероїді.

Про це повідомляє NHK World.

"Космічний зонд "Хаябуса-2" розпочав в середу спуск з висоти 20 тис. метрів над поверхнею астероїда Рюгу", - йдеться в повідомленні.

Зонд буде знижуватися з більш повільною швидкістю, ніж звичайна піша ходьба, з метою здійснити посадку в районі штучного кратера на астероїді приблизно о 10 годині 5 хвилин ранку за японським часом у четвер.

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У квітні з борту зонда був запущений металевий об'єкт, який за допомогою вибуху створив на поверхні астероїда штучний кратер.

Японське агентство з освоєння аерокосмічного простору (JAXA) повідомило, що "Хаябуса-2" зробить спробу збору зразків матерії навколо кратера, що стане пепршою в світі спробою дослідження внутрішньої матерії астероїда.