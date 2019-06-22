Японський зонд знайшов на Рюгу місце для другої проби ґрунту

«Маркер цілі був захоплений на зображенні, і ви можете отримати уявлення про стан поверхні», - йдеться в повідомленні.

Як видно на зображенні, отриманому під час операції спостереження з 11 по 13 червня, астероїд Рюгу вкрито валунами. З огляду на це команда "Хаябуса-2" дійшла висновку, що в разі другої висадки їм потрібно буде орієнтуватися якомога ближче до маркера.

Наразі місія детально вивчає відзняту область.

Як повідомляв Укрінформ, наприкінці травня під час спуску у напрямку астероїда зонд "Хаябуса-2» робив знімки його рельєфу, в тому числі кратера, який був штучно створений у квітні в результаті скидання металевого предмета на поверхню. Дослідники JAXA хотіли з'ясувати, чи зможе зонд "Хаябуса-2» здійснити посадку в кратер 10-метрової ширини або поруч з ним для збирання зразків підземного грунту, що утворилися внаслідок впливу на поверхню.