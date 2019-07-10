Найпопулярніша соцмережа в Україні - Facebook

Найбільш популярною соціальною мережою серед українців є Facebook.

Про це свідчать результати опитування соціологічної групи "Рейтинг".

Так, Facebook користуються 74% українців, які отримують інформацію із соцмереж.

На другому місці YouTube - ним користуються 55%. Далі йдуть Instagram (35%), Telegram (16%). Соцмережу Twitter використовують лише 3%.

Дослідження проводилося соціологічною групою "Рейтинг" на замовлення Міжнародного республіканського інституту (IRI) з 13 по 23 червня на всій Україні (крім окупованих територій Криму і Донбасу).

Всього було опитано 2,400 жителів України віком 18 років і старше. Вибірка є репрезентативною за статтю, віком, регіоном і розміром населеного пункту. Допустима похибка не перевищує 2,0%. Коефіцієнт досяжності респондентів – 61,8%.