ТБ, інтернет і соцмережі: українці назвали головні джерела політичних новин

Громадяни України переважну більшість політичної інформації отримують з новин на телебаченні.

Про це свідчать результати опитування Соціологічної групи "Рейтинг" на замовлення Міжнародного республіканського інституту.

Так, 73% опитаних повідомили, що головним джерелом отримання політичної інформації є новини на телебаченні. 50% - отримують інформацію з вебсайтів Інтернету, 33% - із соціальних мереж, 18% - від рідних. З радіо новин та газет 15-14% відповідно.

Дослідження проводилося Соціологічною групою "Рейтинг" на замовлення Міжнародного республіканського інституту (IRI).

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Опитування проводилося по всій Україні (крім окупованих територій Криму і Донбасу) з 13 по 23 червня 2019 р.

Всього було опитано 2,400 жителів України віком 18 років і старше, які мають право голосувати. Вибірка є репрезентативною за статтю, віком, регіоном і розміром населеного пункту. Допустима похибка не перевищує 2.0%. Коефіцієнт досяжності респондентів – 61.8%.