Туристичні польоти в космос: компанія Virgin Galactic виходить на біржу

Компанія британського мільярдера Річарда Бренсона Virgin Galactic, яка займається космічним туризмом, планує вийти на біржу в другій половині цього року.

Про це повідомляє WSJ.

"Компанія Social Capital Hedosophia планує інвестувати близько $800 мільйонів у Virgin Galactic за частку в 49% акцій", – йдеться у публікації.

Social Capital Hedosophia погодилася вкласти кошти в компанію Бренсона тільки за умови виходу Virgin Galactic на біржу.

Після розміщення акцій Virgin Galactic стане першою публічною компанією, яка займеться відправкою туристів у космос.

Бренсон розраховує, що ця угода дозволить якомога швидше організувати туристичні польоти в космос, пише The Guardian.

Virgin Galactic вже продала майже 900 квитків на туристичний політ у космос. За словами Бренсона, один квиток на суборбітальний політ на кораблі Virgin коштує $250 тисяч.

Фото: Virgin Galactic