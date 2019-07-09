Діагностика та лікування раку: ЄС інвестує €35 мільйонів у штучний інтелект

ЄС має намір інвестувати 35 мільйонів євро в розвиток технологій штучного інтелекту, які використовуватимуться, зокрема, для діагностики та лікування раку.

Відповідне повідомлення оприлюднене у вівторок на сайті Єврокомісії.

"Сьогодні Європейська Комісія ініціювала запит на пропозиції щодо підтримки аналізу графічних показників у сфері здоров’я на основі штучного інтелекту, на реалізацію яких виділяється 35 мільйонів євро. Йдеться також про розвиток інших інструментів та аналітичних програм, спрямованих на запобігання, передбачення та лікування найбільш поширених форм раку". – йдеться у повідомленні.

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Як зазначається у повідомленні, згаданий запит є частиною програми Horizon 2020, в рамках якої Єврокомісія інвестує загальну суму у 177 мільйонів євро для реалізації проектів цифрової трансформації системи охорони здоров’я і цифрових рішень для надійності та кібернетичної безпеки для системи охорони здоров’я.

Єврокомісар з питань цифрової економіки та суспільства Марія Габріель вже у середу скликає другий круглий стіл високого рівня із залученням представників Єврокомісії, фармакології, біотехнології та медичної промисловості для розробки "дорожньої карти" з практичної реалізації згаданих проектів.