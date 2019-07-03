В Японії штучний інтелект допоможе захистити дітей від насильства

Про це повідомляє NHK WORLD - JAPAN .

Національний інститут передової промислової науки й технологій проводить експеримент за співпраці з префектурою Міє в центральній Японії.

Система зі штучним інтелектом уже з'ясувала і занесла до списку минулі випадки знущань над дітьми в цій префектурі.

Користувачі вносять у систему різну інформацію, пов'язану з підозрами на насильство, наприклад, наявність порізів і синців на обличчях дітей, прохання дітей про захист.

Система аналізує дані й прогнозує виникнення небезпечної ситуації в майбутньому, а також можливість її повторення.