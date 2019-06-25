У Японії створили робота-качку, який працюватиме на рисових полях
Як зазначає The Verge, робот буде корисний фермерам, які вирощують рис.
Протягом століть фермери використовували качок для боротьби з бур'янами на рисових полях в Азії. Крім того, птахи знищували комах, а їхній послід служив добривом. На сьогодні ця практика вже не наскільки поширена.
«Робокачка більше схожа на робот-пилосос, ніж на птицю. Замість лап у неї — два гвинти, які піднімають грунт з дна і не дають бур'янам прорости. Також рух гвинтів насичує воду киснем», - йдеться в повідомленні.
Робот важить півтора кілограма і орієнтується в просторі з допомогою GPS.
Розробник пристрою не повідомляє про плани запуску масового виробництва. Поки невідомо, наскільки використання робокачки ефективне.
Фото: The Jiji Press, Ltd.