В аеропорту Сінгапура дрон збив графік польотів – вдруге за тиждень
Про це повідомляє BBC із посиланням на заяву у вівторок місцевого управління цивільної авіації.
«15 відправлень і 3 прибуття було перенесено, а 7 рейсів скасовано через погані погодні умови та активність невідомого безпілотного літального апарату», - йдеться в повідомленні.
За останній тиждень це вже другий подібний випадок в аеропорту Сінгапура. Минулої середи внаслідок польоту невстановленого дрона було затримано 37 рейсів, а один скасовано. Розслідування цих інцидентів триває. Винуватцям загрожує штраф на суму 14 780 доларів або 12 місяців за ґратами.
Як відомо, аеропорти по всьому світу висловлюють усе більшу стривоженість з приводу шкоди, яку їх роботі завдають несанкціоновані польоти дронів. Слід нагадати, що через це в грудні минулого року серйозний збій стався в роботі лондонського аеропорту Гатвік, через який незручностей зазнали близько 120 тисяч пасажирів.
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