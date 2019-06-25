У Ніцці Boeing після приземлення врізався в будівлю аеропорту

У французькій Ніцці літак авіакомпанії Kuwait Airways після приземлення врізався в будівлю аеропорту.

Про це пише The Daily Star.

Y a de la casse a l'aéroport de Nice, juste ça va coûter des millions 😭😭 pic.twitter.com/21Fn0pgpzx — Bıggıe 🏆6️⃣⭐+🔴⚫💶 (@Biileeeel) 24 червня 2019 р.

Літак Boeing 777 після приземлення лівим крилом зачепив будівлю аеропорту.

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Відзначається, що після інциденту в аеропорту затримали і скасували кілька рейсів.

За даними авіакомпанії, ніхто з пасажирів не постраждав.