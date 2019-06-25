У Ніцці Boeing після приземлення врізався в будівлю аеропорту
Відео
Укрінформ
У французькій Ніцці літак авіакомпанії Kuwait Airways після приземлення врізався в будівлю аеропорту.
Про це пише The Daily Star.
Y a de la casse a l'aéroport de Nice, juste ça va coûter des millions 😭😭 pic.twitter.com/21Fn0pgpzx— Bıggıe 🏆6️⃣⭐+🔴⚫💶 (@Biileeeel) 24 червня 2019 р.
Літак Boeing 777 після приземлення лівим крилом зачепив будівлю аеропорту.
Відзначається, що після інциденту в аеропорту затримали і скасували кілька рейсів.
За даними авіакомпанії, ніхто з пасажирів не постраждав.