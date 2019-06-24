У Німеччині зіштовхнулися два винищувачі

На півночі Німеччини два багатоцільових винищувачі Eurofighter розбилися після зіткнення в повітрі під час тренувального польоту.

Про це заявили у німецькому Бундесвері, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

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"Під час авіакатастрофи два бойових літаки типу Eurofighter тактичної ескадри Люфтваффе 73 "Штайнгоф“ розбилися після зіткнення в районі Росток/Лааге", - йдеться у повідомленні Бундесверу.

Інцидент стався під час тренувального польоту у федеральній землі Мекленгбург-Передня Померанія на північному сході країни.

Оборонне відомство ФРН повідомляє, що обидва пілоти встигли катапультуватися.

За повідомленнями німецьких ЗМІ, одного пілота вже знайшли живим, пошуки іншого тривають. Видання nordkurier.de повідомило, що другого пілота, нібито, знайшли мертвим, однак наразі офіційного підтвердження інформації не було.