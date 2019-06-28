В Італії Facebook оштрафували на мільйон євро

Регулятор з питань конфіденційності даних в Італії оштрафував Facebook на мільйон євро за порушення, пов'язані зі скандалом довкола компанії Cambridge Analytica.

Про це повідомляє Politico.

«Регулятор з питань конфіденційності інформації в Італії оштрафував Facebook на мільйон євро за порушення, пов'язані зі скандалом довкола компанії Cambridge Analytica - це найбільший штраф для гігантської соціальної мережі, в межах цієї справи», - йдеться у повідомленні.

Згідно з даними італійських чиновників 57 італійців завантажили додаток ThisIsYourDigitalLife, що використовувався Facebook для збору інформації про користувача та його друзів у соціальній мережі.

Відомо, що цей додаток застосовували для надання даних компанії Cambridge Analytica, яка використовувала персональні дані людей, щоб впливати на настрої виборців під час президентських виборів у США 2016 року.

Загалом понад 200 тисяч італійців без їхнього відома надали інформацію про себе через додаток з майже 87 мільйонів користувачів Facebook, які постраждали від скандалу з крадіжкою даних у всьому світі.

Новий штраф у розмірі 1 млн. євро став черговим після попереднього покарання у розмірі 500 тис. фунтів стерлінгів британською владою, яка також виявила, що технологічний гігант недостатньо захищав персональні дані користувачів.

Як повідомлялося, Федеральна торгова комісія США (FTC) та керівництво соціальної мережі Facebook узгоджують багатомільярдний штраф у зв'язку з розслідуванням порушень компанією конфіденційності користувачів.

Приводом для штрафу став скандал з приватною англійською компанією Cambridge Analytica напочатку 2018 року, що незаконно зібрала дані 87 мільйонів користувачів Facebook та передала їх третім особам, в тому числі, передвиборному штабу нинішнього президента США Дональда Трампа.