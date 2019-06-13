Цукерберг відповідальний за витік даних користувачів Facebook - WSJ

Внутрішні емейли компанії Facebook показують, що її засновник Марк Цукерберг знав про проблеми із забезпеченням конфіденційності користувачів у соцмережі.

Про це повідомляє The Wall Street Journal з посиланням на людей, обізнаних із питанням.

“Знайдені емейли Facebook показують, що її глава Марк Цукерберг знав про потенційні проблеми із забезпеченням конфіденційності (користувачів - ред.) в компанії”, - йдеться у повідомленні.

Як зазначає WSJ, у далекому 2012 році Федеральна торговельна комісія США домовилася з Facebook про те, що компанія буде робити більше для того, аби захистити персональні дані користувачів соцмережі.

Проте, згідно з внутрішніми документами, Цукерберг та його команда не надали тій домовленості з американським відомством “пріоритету” для виконання.

Ймовірно через таке рішення торік Facebook потрапила у скандал світового рівня з Cambridge Analytica щодо мільйонного витоку персональних даних користувачів.

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За даними газети, нині невідомо скільки саме емейлів запросила Комісія від Facebook, і скільки з них пов'язані з Цукербергом.

Як повідомлялося, 22 травня колишній високопоставлений керівник з питань безпеки компанії Facebook Алекс Стамос запропонував зменшити повноваження співзасновника соціальної платформи Марка Цукерберга шляхом призначення в компанії нового гендиректора.