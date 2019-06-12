Huawei скасував презентацію нового ноутбука через санкції США

Китайський телекомунікаційний гігант Huawei переніс запуск власного продукту через запроваджені США санкції проти компанії.

Про це повідомляє BBC.

"Компанія Huawei вперше відтермінувала запуск власного продукту після того, як США внесли її до чорного списку", - йдеться у повідомленні.

Планувалося, що китайська компанія презентує публіці свій новий ноутбук вже цього тижня.

Однак керівник споживчого відділу компанії Річард Ю сказав, що Huawei наразі "не в змозі постачати продукт".

Він додав, що сам продукт може бути знятий з виробництва.

"Це залежить від того, як довго залишатиметься чорний список компаній", - сказав він.

Як повідомлялося, у середині травня президент США Дональд Трамп запровадив надзвичайний стан у сфері комунікацій, щоб обмежити загрозу з боку Китаю та інших країн у вигляді крадіжки технологій, промислового шпигунства та інших викликів. При цьому китайська компанія Huawei потрапила до "чорного списку" через підозри у промисловому шпигунстві й передачі інформації китайському уряду. Такий крок означає фактичну заборону продажу чи передачі технологій американського виробництва китайському телекомунікаційному гіганту.

Пізніше американська компанія Google закрила для Huawei доступ до оновлень Android.