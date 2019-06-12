Huawei скасував презентацію нового ноутбука через санкції США
Про це повідомляє BBC.
"Компанія Huawei вперше відтермінувала запуск власного продукту після того, як США внесли її до чорного списку", - йдеться у повідомленні.
Планувалося, що китайська компанія презентує публіці свій новий ноутбук вже цього тижня.
Однак керівник споживчого відділу компанії Річард Ю сказав, що Huawei наразі "не в змозі постачати продукт".
Він додав, що сам продукт може бути знятий з виробництва.
"Це залежить від того, як довго залишатиметься чорний список компаній", - сказав він.
Як повідомлялося, у середині травня президент США Дональд Трамп запровадив надзвичайний стан у сфері комунікацій, щоб обмежити загрозу з боку Китаю та інших країн у вигляді крадіжки технологій, промислового шпигунства та інших викликів. При цьому китайська компанія Huawei потрапила до "чорного списку" через підозри у промисловому шпигунстві й передачі інформації китайському уряду. Такий крок означає фактичну заборону продажу чи передачі технологій американського виробництва китайському телекомунікаційному гіганту.
Пізніше американська компанія Google закрила для Huawei доступ до оновлень Android.